نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن الضوابط العامة لطلاب الثاني والثالث الثانوي بالبكالوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد العامة المنظمة للمرحلة الثانوية الرئيسية بنظام البكالوريا الجديد، والتي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث أوضحت الوزارة عددًا من الضوابط الخاصة بالامتحانات والدراسة والمجموع النهائي، وذلك لضمان وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وتتضمن القواعد المعلنة أن الطالب يحصل على فرصتين للامتحان في كل عام دراسي الأولى في شهري مايو ويونيو، والثانية في يوليو أو أغسطس، وذلك حسب الجدول الزمني المخصص لكل صف دراسي، إذ يؤدي طلاب الصف الثاني امتحاناتهم في مايو ويوليو، بينما يخوض طلاب الصف الثالث امتحاناتهم في يونيو وأغسطس.

وفيما يخص رسوم الامتحانات، أكدت الوزارة أن دخول الامتحان لأول مرة يكون مجانًا بالكامل، بينما يُسمح بإعادة الامتحان في أي من الفُرص اللاحقة مقابل رسوم لا تتجاوز 200 جنيه كحد أقصى لكل مادة.

وشددت الوزارة على ضرورة دخول الطالب للامتحان في العام الدراسي المحدد دون تأخير أو تقديم، موضحة أنه لا يجوز للطالب أن يؤجل دخوله الامتحان الأول إلا بعد مرور العام الدراسي، إذ أن التأجيل أو عدم التقدم في الموعد لا يُعطي الحق في إعادة السنة إلا في العام التالي.

وفي إطار تنوع المسارات التعليمية، أوضحت الوزارة أنه يُتاح للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى تعليمي، إذا رغب في ذلك، على أن يتم الأمر بعد الانتهاء من المسار الأساسي، وبهدف إتاحة الفرصة لتعدد المسارات الدراسية.

كما حددت الوزارة، الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية الرئيسية بأربع سنوات، ويُستثنى من ذلك الصف الأول الثانوي، الذي لا يُحتسب من سنوات المرحلة الأساسية.

وبالنسبة لـ نظام حساب المجموع النهائي، أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب درجة كل مادة من مواد الثانوية العامة من 100 درجة، ويحسب المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها في كل مادة على حدة.

وفيما يتعلق بمحاولات الطالب في المواد المختلفة، أوضحت الوزارة أن كل المحاولات التي يتقدم لها الطالب تُرصد لها درجات، ويتم تحديد الدرجة الأعلى التي حصل عليها في كل مادة واحتسابها ضمن المجموع النهائي.

كما تُرسل قواعد التنسيق إلى وزارة التعليم العالي بناءً على الأعمال الشاملة التي تم تسجيلها للطالب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب ضمان انتظام العملية التعليمية والامتحانية في ضوء التغييرات الجارية على نظام التعليم الثانوي.