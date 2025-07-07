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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر المواد الأساسية والتخصصية للصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا في المسارات الأربعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد الدراسية الأساسية والتخصص حسب كل مسار بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها كنظام اختيارى على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كالتالى:
- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:
- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.
- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.
- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.
- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.
- النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.