نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر المواد الأساسية والتخصصية للصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا في المسارات الأربعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد الدراسية الأساسية والتخصص حسب كل مسار بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها كنظام اختيارى على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كالتالى:

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.

- النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.