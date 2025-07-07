نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي: التكنولوجيا الحديثة تُسرّع الحلول وتخفض التكاليف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تطوير منظومات الإنتاج الحربي وتعزيز قدراتها، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظم المعلومات الحديثة والحلول الرقمية لدعم التحول الرقمي داخل الوزارة والشركات التابعة، لتحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة كأداة لحل المشكلات بدلا من الوسائل التقليدية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لشركة TUYA Technology ( الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقا)، المتخصصة فى نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع البيانات وتخزينها، حيث اطلع الوزير على سير العمل وأحدث المعامل ووحدات البرمجة والتقنيات الحديثة المستخدمة داخل الشركة.



استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد الأقسام المختلفة للشركة و منها القسم الخاص بالمنظومات والذي يضم منظومة التموين، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية وكارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، كما تفقد القسم الخاص بالشبكات ونظم المعلومات والأمن السيبراني .



وخلال الجولة استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه الدكتور مهندس ياسر أبو مندور رئيس شركة TUYA Technology لنظم المعلومات والحلول الرقمية، بشأن ما توصلت إليه الشركة من تطور في مجال الأمن السيبراني ونظم الشبكات والحلول الرقمية المتطورة التي تم إدخالها على الشركة والتي ساعدت على التصدي للعديد من الهجمات على شبكات الإنتاج الحربي، حيث يتم التصدي إلى آلاف الهجمات يوميًا، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير الشبكات والتوسع في تنفيذ المشروعات وإدخال أحدث البرامج الإلكترونية لمواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا، موجها بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه عملية التطوير وتوفير المناخ المناسب حتى تحقق الشركة مخططها، مشددًا على أهمية توفير الدورات التدريبية للعاملين في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات .



و الجدير بالذكر أن شركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقًا)، والتي تمثل أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات،من ضمنها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة، بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها مكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.



رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.