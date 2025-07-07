نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تُطلق منبر الإسلام بحلّة جديدة مع العام الهجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهلّت وزارة الأوقاف المصرية العام الهجري الجديد بإصدار عدد مميز من مجلة "منبر الإسلام"، جاء في حُلّة مطوّرة من حيث الشكل والمضمون، ليُعلن انطلاق المجلة إلى عهد جديد من الأداء التحريري والدعوي والعلمي، في إطار عملية تطوير شاملة بدأت قبل عدة أشهر.

ويمثّل هذا العدد نقلة نوعية في مسيرة المجلة، حيث توسّعت موضوعاته وتعدّدت أبوابه؛ ليواكب التحديات الراهنة ويُخاطب احتياجات الواقع المعاصر، متخذًا من إعادة بناء الإنسان محورًا رئيسًا وفق الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الوزارة، والتي تقوم على مواجهة التطرف الديني تفكيكًا ومنهجًا، والتصدي لمظاهر التراجع الأخلاقي والقيمي، مع العناية ببناء الشخصية السويَّة الواعية، والإسهام في نهضة حضارية قائمة على العلم والابتكار.

وشهد هذا الإصدار تطورًا ملحوظًا في حجم المجلة وإخراجها الفني، حيث تضاعف عدد صفحاتها، وظهرت في قالب صحفي حديث يجمع بين الجاذبية والبساطة، مع الحفاظ على أبوابها الثابتة التي لطالما أغنت المجلة بموضوعات عصرية.

ويأتي تزامن هذا التطوير مع حلول العام الهجري الجديد ليمثّل انطلاقة رمزية ومعنوية، حيث تصدّر العدد ملف مميز عن الهجرة النبوية، تناول الحدث من زوايا متعددة، وتصدّر هذا الملف مقال معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تحت عنوان "علّمتنا الهجرة"، مستلهمًا الدروس والعبر من تلك اللحظة المفصلية في تاريخ الأمة، كما ضم العدد مقالًا مهمًّا للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان "وثيقة المدينة.. فجر حقوق الإنسان في قلب التاريخ".

واستضافت المجلة نخبة من كبار الكتّاب والمتخصصين ممّن أسهموا بمقالات ثرية تناولت قضايا الفكر والدين والإنسان، في إطار يؤكد روح الوسطية التي تميز منهج المجلة منذ انطلاقها، ويجعل منها نافذة واعية تسهم في بناء الإنسان وخدمة الإنسانية.