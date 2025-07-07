نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تدخل نقيب الصحفيين.. المؤقتون بالصحف القومية يؤجلون الاعتصام.. ويدعون لمؤتمر موسع السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية، تأجيل موعد الاعتصام، الذي كان مقررا تنظيمه، الأربعاء المقبل، بعد تدخل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لمنح المسؤولين عن ملف تعيين المؤقتين، فرصة لحل الأزمة، والإعلان عن موعد توقيع عقود التعيين.

وطالب المؤقتون، خلال لقاء ممثلين عنهم، مع نقيب الصحفيين، اليوم، بضرورة تدخل النقيب لدى المسئولين عن ملف تعيينهم، لتذليل أي عقبات، أدت إلى تعطيل تعيينهم طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس الماضي، في بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين.

وأعلن المؤقتون، تنظيم مؤتمر موسع، في الخامسة، مساء السبت المقبل، يحضره أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وأعضاء مجالس إدارات، ونواب، وإعلاميين وصحفيين، لبحث الإجراءات اللازمة من أجل تسريع خطوة توقيع العقود، لتعيينهم بشكل عاجل في صحفهم التي يعملون بها، لأكثر من 15 عاما، دون حقوق مهنية ومادية، وأوضحوا أنهم سيوجهون الدعوة لكل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، لحضور المؤتمر، كما قرروا تنظيم يوم تدويني جديد، الخميس المقبل، للحديث عن أزمة تعيينهم.

يذكر أن الصحفيين المؤقتين قد خضعوا لاختبارات بالهيئة الوطنية للصحافة في سبتمبر الماضي بناء على برتوكول مع نقابة الصحفيين، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي جديد في ملف تعيينهم، ما أدي لاستياء المؤقتين الذين يبلغ عددهم أكثر من ٣٠٠ صحفي بالصحف القومية