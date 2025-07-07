نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نظام البكالوريا يبدأ العام الجديد.. حرية اختيار المسار وتخصصات متعددة للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد قطاع التعليم حولًا جوهريًا مع إدخال نظام "البكالوريا المصرية" كمسار تعليمي جديد واختياري، يستهدف إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بشكل يوفر مرونة أكثر للطلاب، مع الالتزام بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

يأتي النظام الجديد استجابةً لتحديات نظام الثانوية العامة التقليدي، حيث يسعى لتقليل الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، وتوفير خيارات متنوعة تلبّي ميولهم وقدراتهم.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن البكالوريا المصرية ليست بديلًا إجباريًا لنظام الثانوية العامة، بل هي مسار اختياري متاح للطلاب بجانب النظام التقليدي، بحيث يمكن لكل طالب اختيار الأنسب له دون التخلي عن أحد النظامين.

ما هو نظام "البكالوريا المصرية"؟

نظام البكالوريا المصرية هو مسار تعليمي يمتد لثلاث سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويُعد معادلًا لشهادة الثانوية العامة، إلا أنه يتميز بمرونة أكبر وتنويع في المسارات الدراسية. يهدف إلى تمكين الطلاب من اختيار المواد التي تتماشى مع ميولهم وقدراتهم، مما يخلق بيئة تعليمية محفزة وشخصية أكثر لكل طالب.

مجانية التعليم وإعادة الامتحانات برسوم رمزية

أحد أبرز مزايا النظام الجديد أنه مجاني بالكامل، مما يعزز مبدأ المساواة في فرص التعليم. كما يُسمح بإعادة الامتحانات لتحسين النتائج وليس فقط عند الرسوب، برسوم رمزية تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 400 جنيه للمادة كحد أقصى في الإعادة الثانية.

مواد جديدة ومسارات تعليمية متعددة

يتضمن النظام أربعة مسارات رئيسية:

الطب وعلوم الحياة

الهندسة وعلوم الحاسب

الأعمال

الآداب والفنون

يدرس الطلاب هذه التخصصات بشكل عام في الصف الأول التمهيدي، ثم يختارون المسار الذي يرغبون في التخصص فيه، مما يمنحهم فرصة الاستكشاف قبل اتخاذ القرار.

لم يُغفل النظام التعليم الفني، حيث يشمل مسارًا مهنيًا وتكنولوجيًا يمنح شهادة معتمدة تؤهل الطالب مباشرة لسوق العمل. وتُعاد الامتحانات في هذا المسار مجانًا لأول مرة، ثم برسوم رمزية لاحقًا.

الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة

الثانوية العامة: تعتمد على المجموع النهائي بشكل صارم.

البكالوريا المصرية: تعتمد على التقييم المستمر وتعدد محاولات الامتحانات، وتركّز على تأهيل الطالب معرفيًا ومهاريًا، مما يقلل الضغط الناتج عن امتحان واحد فاصل.

أعادت الوزارة الاعتبار لمادة التربية الدينية، حيث أصبحت مادة نجاح ورسوب يشترط فيها الحصول على 70% على الأقل، لكنها لا تُحسب ضمن المجموع الكلي للطالب، وذلك لترسيخ القيم الأخلاقية والدينية في شخصية المتعلم.

أهداف المشروع

يهدف نظام البكالوريا المصرية إلى:

تقليل ظاهرة الدروس الخصوصية

تخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب

ربط التعليم بسوق العمل

إتاحة مرونة في الاختيار والتخصص

تحقيق عدالة التعليم وتكافؤ الفرص

بناء جيل متوازن فكريًا ومهاريًا

متى يبدأ التطبيق؟

سيبدأ العمل بالنظام فور إقرار القانون من البرلمان، ثم تصديقه من رئيس الجمهورية، ويُحدد لاحقًا موعد تطبيقه رسميًا من وزارة التربية والتعليم.