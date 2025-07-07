نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمين الصحي الشامل يتوسع بـ5 تعاقدات جديدة مع مستشفيات جامعية وخاصة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع 5 تعاقدات جديدة مع مستشفيات جامعية وخاصة، ضمن خطة توسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية للمنتفعين من المنظومة في مختلف المحافظات.

وشملت التعاقدات: (المستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس - مركز طب الأورام التابع للجامعة - مستشفى الصفوة بمدينة 6 أكتوبر - مستشفى إيليت بالإسكندرية - عيادة عيون بجنوب سيناء).

بدوره قال الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، إن المستشفى والمركز جاهزان لاستقبال المنتفعين وتقديم خدمات ذات جودة عالمية، تتماشى مع رؤية الدولة لنظام صحي شامل.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، أن التوسعات الجديدة تعكس التزام الدولة ببناء نظام صحي عادل ومستدام، موضحًا أن الشراكة مع القطاعين الجامعي والخاص عنصر أساسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن مستشفى جامعة قناة السويس يُعد من الصروح الطبية المتميزة، ويضم فرقًا طبية وأكاديمية عالية الكفاءة، ويقدّم خدمات بمعايير جودة صارمة.

وقالت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تسعى لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة وتعزيز الشراكات مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، من أجل رفع كفاءة الخدمة وضمان الاستدامة.

وشددت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، على أهمية التوسع في التعاقد مع الكيانات الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أن عدد الجهات المتعاقدة في المنظومة بلغ حتى الآن 488 جهة، بينها 29% من القطاع الخاص.