نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مستشفى "بهية" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بمدينة الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى "بهية" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يرافقه هند عبد الحليم نائب المحافظ المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية وليلي سالم عضو مجلس الأمناء والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد والدكتور محمد عمارة مدير مستشفيات بهية والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية والمهندسة رشا فؤاد استشاري الهندسي لمؤسسة بهية وماجد حمدي عضو مجلس الأمناء.

في مستهل جولته بالمستشفى أشاد المهندس عادل النجار بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مؤسسة "بهية"، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المرأة المصرية، وتدعم كافة المبادرات التي تستهدف تعزيز الخدمات الصحية للمرأة والكشف المبكر عن الأورام، مشددًا على استعداد محافظة الجيزة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة وتيسير كافة المعوقات التي قد تواجه عملها، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في النهوض بالقطاع الصحي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن المؤسسة والتي تهدف إلى المساهمة في القضاء على سرطان الثدي، من خلال تقديم خدماتها بالمجان للفئات غير القادرة والأكثر احتياجًا، والعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر، والاهتمام بصحة المرأة، وذلك عبر برامج علاجية متقدمة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، في إطار من الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للخدمات المقدمة.

وتفقد المحافظ وحدات المستشفى المختلفة والتي شملت وحدات الكشف المبكر، قسم الجراحة، الأشعة التشخيصية، المسح الذري، الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الأشعة العادية، جهاز قياس كثافة العظام، معامل التحاليل الطبية، معامل الباثولوجي، قسم الأورام، الصيدلية الإكلينيكية، قسم العلاج الإشعاعي، وقسم العلاج الطبيعي.

كما تابع المحافظ خدمات "الدعم النفسي" التي تقدمها المؤسسة لمحاربات السرطان، والتي تشمل جلسات الدعم النفسي مع مدربين متخصصين، إلى جانب الأنشطة وورش العمل المتنوعة، مثل الحفلات، الرحلات، والورش الفنية اليدوية.

وفي لفتة إنسانية حرصت المحاربات على تقديم هدية فنية يدوية للمحافظ، تعبيرًا عن شكرهن لزيارته، حيث عبّر المحافظ عن بالغ سعادته وأثنى على جودة وكفاءة المنتجات المقدمة من خلال هذه الورش الفنية الهادفة.

وخلال الجولة أجرى المحافظ حوارًا مع عدد من المريضات حيث أعربن عن امتنانهن للخدمات المقدمة، مؤكدات أن المستشفى يمثل لهن مصدرًا للأمان والدعم في مواجهة المرض.

وفي ختام الزيارة، التقط المحافظ صورة تذكارية مع فريق العمل بالمستشفى، ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد مخلص، متمنيًا لهم دوام النجاح والتميز في أداء رسالتهم النبيلة.

IMG-20250707-WA0053

IMG-20250707-WA0052

IMG-20250707-WA0051

IMG-20250707-WA0054

IMG-20250707-WA0050

IMG-20250707-WA0049

IMG-20250707-WA0048

IMG-20250707-WA0047

IMG-20250707-WA0046

IMG-20250707-WA0045

IMG-20250707-WA0044

IMG-20250707-WA0043

IMG-20250707-WA0042

IMG-20250707-WA0040

IMG-20250707-WA0041

IMG-20250707-WA0039

IMG-20250707-WA0038

IMG-20250707-WA0037

IMG-20250707-WA0036