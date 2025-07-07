نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد آثار سمنود حول سقوط مئذنة جامع أثري: خاطبنا الأوقاف ولم تستجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ما يفيد بسقوط مئذنة جامع أثري في سنمود بالغربية، وتبين أن الجامع هو جامع سيدي سلامة الأثري، وقد سقطت المئذنة والتي كان قد تم ترميمها في عام 1992م.

ومن ناحيته، قال الدكتور وليد عبد الباسط مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في منطقة آثار سمنود بمحافظة الغربية، إن ما أدى إلى سقوط المئذنة هو تأخر وزارة الأوقاف في الموافقة على الاعتماد المالي اللازم لترميمها.

وأشار عبد الباسط إلى أن آخر ترميم كان في عام 1992م، وحتى الآن لم تتم عليها أي أعمال ترميم، وتم عمل العديد من الدراسات الأثرية على المئذنة والتي أثبتت أن جسم المئذنة سليم ولكن قاعدتها تعاني من التآكل بسبب الرطوبة.

وأضاف عبد الباسط إلى أنه تم مخاطبة الأوقاف في فبراير 2025م، وعدة تقارير فنية، وتقارير مصورة في 2024م، لإطلاعها على الحالة الخطرة التي وصلت إليها المئذنة، حيث أن الجامع يقع تحت ملكية الأوقاف، والاعتماد المالي اللازم للترميم يصدر من الأوقاف.

وقال عبد الباسط إن الأوقاف لم تستجب للمطالبات المتتالية، حتى فوجئنا صباح اليوم بسقوط المئذنة والتي لم تتحمل قاعدتها بسبب التآكل.

وردًا على سؤال، لماذا لم يتم تفعيل بند «درء الخطورة»، وهو البند الذي يتيح للمنطقة الأثرية بسرعة صلب المئذنة، تلافيًا لتداعي حالتها، وأجاب عبد الباسط أن البند يحتاج أيضًا إلى اعتماد مالي من الأوقاف، وهو الأمر الذي يتأخر أيضًا.