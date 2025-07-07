ضبط مالك عقار بحدائق القبه تعدى على مالك صيدلية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي .. يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته .

بالفحص والتقابل مع القائم بالنشر (مالك الصيدلية المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) قرر بتضرره من مالك العقار الكائن به الصيدلية خاصته ( له معلومات جنائية ) لقيام الأخير بتاريخ 3 الجارى بالتشاجر معه والقائمين على الصيدلية دون إحداث تلفيات أو إصابات بسبب قيامه بتعليق لافتة خاصة بالصيدلية أمام الشرفة الخاصة بالمشكو فى حقه .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه .. كما تبين أن اللافتة غير مرخصة وتم إزالتها بمعرفة الجهات المختصة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.