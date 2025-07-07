نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تطبيق شهادة "البكالوريا المصرية" بـ4 مسارات رئيسية.. و70% نسبة النجاح الإلزامية في مادة التربية الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، مشددًا على جاهزية المدارس الثانوية من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، استنادًا إلى تقارير الزيارات الميدانية.

وأوضح الوزير أن المدارس مزودة بـمعامل حديثة وشبكات إنترنت قوية وكاميرات مراقبة، لكن التحدي الأكبر خلال السنوات الماضية كان ضعف حضور الطلاب وانتظامهم، مضيفًا أن الوزارة نجحت هذا العام في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيُسهم في جذب الطلاب وزيادة التزامهم.

4 مسارات رئيسية في شهادة البكالوريا.. والطالب يحدد تخصصه من الصف الثاني الثانوي

وفيما يتعلق بتفاصيل نظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التعليم أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معتاد، لكنه يبدأ التخصص في الصف الثاني الثانوي، حيث يختار أحد أربعة مسارات رئيسية، وهي:

الطب وعلوم الحياة

الهندسة والحاسبات

قطاع الأعمال

الآداب والفنون

وأشار إلى أن التحويل بين المسارات ممكن من خلال تغيير مادتين فقط، مع استمرار 4 مواد أساسية لجميع الطلاب في كل المسارات، تشمل:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ المصري

التربية الدينية

بالإضافة إلى 3 مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب.

الوزير: النظام الجديد ينهي "الفرصة الواحدة" ويمنح الطلاب اختيارات متعددة

أكد الوزير أن الفلسفة الأساسية وراء نظام البكالوريا تتمثل في إتاحة الفرصة للطالب لاختيار مستقبله بحرية بعيدًا عن ضغط نظام "الفرصة الواحدة"، موضحًا أن النظام يسمح للطالب بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة للوصول إلى المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

70% نسبة النجاح الإلزامية في مادة التربية الدينية

وتطرق وزير التعليم إلى أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا أن الوزارة ترفض اعتبارها مادة "هامشية"، مشيرًا إلى أن النجاح في المادة مشروط بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من مجموع درجاتها.

وأوضح الوزير أنه خلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع "البكالوريا المصرية"، تم الاتفاق على أن تكون مادة التربية الدينية خارج المجموع، وهو ما أثّر سلبًا على اهتمام الطلاب بها، إذ تُذاكر غالبًا فقط قبل الامتحان.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب، وأن المناهج الجديدة للتربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وتهدف إلى بناء شخصية متوازنة أخلاقيًا وسلوكيًا.

لا عجز في المعلمين.. وتدريب مستمر على أحدث النظم التعليمية

أشاد وزير التربية والتعليم بكفاءة المعلمين المصريين، قائلًا: "معلمو مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم، ويمتلكون كفاءة علمية وثقافية عالية"، موضحًا أن الوزارة نجحت في سد العجز في أعداد المعلمين، ولا يوجد الآن أي فصل دراسي بلا معلم لمادة أساسية.

وأشار إلى أن عدد المعلمين يبلغ حاليًا 843 ألف معلم، وكان العجز سابقًا يُقدَّر بـ469 ألفًا، وقد وضعت الوزارة حلولًا فنية وتدريبية بالتعاون مع هيئات دولية لتأهيل المعلمين على أحدث النظم التعليمية.

التعليم الفني على رأس الأولويات.. تعاون مع دول كبرى لإنشاء مدارس تكنولوجية

وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أن هذا القطاع يمثل مستقبل مصر الاقتصادي والمهني، مشيرًا إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات دولية.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع دول مثل إيطاليا واليابان وألمانيا لتدريب الطلاب على المهارات الفنية المتخصصة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.