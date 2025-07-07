نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: المدارس الثانوية جاهزة لتطبيق "البكالوريا المصرية" ببنية تكنولوجية ومعامل حديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت استعداداتها لتطبيق نظام البكالوريا المصرية في المدارس الثانوية، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن المدارس تم تجهيزها على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لدعم النظام الجديد.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المدارس الثانوية أصبحت مزودة بمعامل متطورة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة لضمان الانضباط، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة للتحول إلى نظام تعليمي مرن ومتعدد المسارات، يُراعي الفروق الفردية ويمنح الطالب فرصًا أوسع للاختيار.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية، يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، إذ يهدف إلى القضاء على المركزية والضغط المرتبطين بنظام الثانوية العامة التقليدي، من خلال إتاحة مسارات تخصصية متعددة يمكن للطالب أن يختار من بينها بحرية، بما يتناسب مع قدراته وميوله.

كما شدد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحديث البنية التكنولوجية للمدارس، وإعداد المعلمين وتأهيلهم على آليات التقييم الجديدة، لضمان تنفيذ النظام بكفاءة وفعالية، مشيرًا إلى أن التجهيزات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية شملت المدارس في مختلف المحافظات، وليس فقط في العاصمة أو المدن الكبرى.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الماضي في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى المدارس بانتظام، بعد أن كانت هناك تحديات تتعلق بضعف الحضور، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في طريق تطبيق البكالوريا، التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل داخل الفصل وتعدد أدوات التقييم.

واختتم وزير التعليم تصريحاته بالتأكيد على أن نظام البكالوريا لن يكون مجرد تغيير في الشكل، بل تحول جوهري في فلسفة التعليم نفسها، يهدف إلى بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتكيف مع متغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.