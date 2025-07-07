نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية لطبيعتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استئناف حركة القطارات بشكل كامل في الاتجاهين بين القاهرة والإسكندرية، بعد الانتهاء من التعامل مع العطل الذي تسبب في توقف مؤقت للحركة صباح اليوم.

وأكدت الهيئة أن القطارات تعمل الآن بصورة طبيعية ومنتظمة على جميع خطوط الشبكة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والأوناش تمكنت من رفع آثار الحادث في وقت قياسي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وشددت الهيئة على التزامها الكامل بتأمين سلامة الركاب وتقديم أفضل خدمة ممكنة، مع الاعتذار للمواطنين عن أي تأخير حدث خلال فترة التوقف.