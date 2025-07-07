نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار الصومال ويشيد بجهود الرئيس حسن شيخ محمود خلال مؤتمر مشترك بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، بمدينة العلمين، نظيره الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة بين الرئيسين، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والقارية.

مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات

وعقب الاجتماعات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، ألقى خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة رحّب فيها بالرئيس حسن شيخ محمود والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُجسد عمق الروابط الأخوية القائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة، إلى جانب تطلع مشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويسهم في دعم جهود التنمية وترسيخ الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي."

تعزيز التعاون في ملفات الأمن والتنمية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت نقاشًا معمقًا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، على رأسها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر. وأكد الجانبان التوافق على أهمية تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية ذات التأثير المباشر على الأمنين الإقليمي والدولي.

وأضاف السيسي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في ضوء الإعلان السياسي المشترك الموقع في يناير الماضي، والذي يهدف إلى ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى ضرورة البناء على الزخم الحالي، واتخاذ خطوات ملموسة في المجالات ذات الأولوية، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

التعاون العسكري والأمني بين البلدين

وفيما يخص التعاون في المجالين العسكري والأمني، أكد الرئيس السيسي استمرار التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024، والذي يهدف إلى دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز المؤسسات الوطنية الصومالية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها على كامل أراضيها.

كما أشار الرئيس إلى مشاركة القوات المصرية العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام لتلك البعثة، ما يمكنها من تنفيذ مهامها بفعالية.

إشادة بجهود القيادة الصومالية ودعم مصري مستمر

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي يبذلها نظيره الصومالي في تحقيق الاصطفاف الوطني بين مكونات الشعب الصومالي، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الدولة وبناء مؤسساتها.

وقال السيسي: "أكدت لفخامته دعم مصر الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني بشأن الملفات السياسية في الصومال، بما يُعزز الأمن ويرسّخ أسس الاستقرار والتنمية المستدامة."

تطلعات مشتركة لمستقبل العلاقات

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس السيسي على أهمية البناء على ما تحقق من خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية في سبيل ترسيخ العلاقات الثنائية، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الأولوية بما يخدم مصالح الشعبين.

واختتم بقوله: "أرحب بكم مجددًا أخي فخامة الرئيس، وبالوفد الكريم المرافق، ضيوفًا أعزاء في مصر. وأتطلع إلى استمرار التنسيق الوثيق بيننا في مختلف القضايا ذات الأولوية، والعمل معًا من أجل أمن واستقرار الصومال، والقرن الأفريقي، ومنطقة البحر الأحمر."