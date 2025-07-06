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أحمد جودة - القاهرة - لحظة بلحظة.. انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بعد ختام اليوم الثاني.. الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 حتى الآن.

تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقي طلبات المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثاني على التوالي.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.

وتقدم في اليوم الثاني بأوراق الترشح عدد(35) مرشح على النظام الفردي على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة بأنه لليوم الثاني على التوالي لم تشهد أي ترشح على نظام القوائم.

إجمالي عدد المرشحين حتى الآن

ومع ختام اليوم الثاني للتقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، يصبح بذلك إجمالي عدد المرشحين منذ انطلاق اليوم الأول وحتى الآن (236) مرشح، ولم ترصد غرفه العمليات أي معوقات على مدار اليوم.