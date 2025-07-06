نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسميًا.. 35 مرشحًا جدد في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية: 336 طلب ترشح حتى الآن.. ولا معوقات أمام سير العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات المركزية تابعت لليوم الثاني على التوالي سير أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في كافة المحافظات، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومن خلال المحاكم الابتدائية المعتمدة.

الهيئة الوطنية: 336 طلب ترشح حتى الآن.. ولا معوقات أمام سير العملية

وأشار البيان إلى أن عدد طلبات الترشح المقدمة اليوم الأحد بلغ 35 طلبًا على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، فيما لم تُسجل أي طلبات ترشح بنظام القوائم خلال هذا اليوم.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة منذ فتح الباب إلى 336 طلبًا حتى الآن، وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات أو شكاوى مؤثرة تعرقل سير العمل داخل لجان تلقي الطلبات خلال اليوم الثاني.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025:

▪️ مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية في مصر، ويختص بمراجعة القوانين ومناقشة السياسات العامة قبل إقرارها.

▪️ تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020، الذي ينظم تشكيل المجلس وعدد مقاعده وآلية الترشح.

▪️ تضم تركيبة المجلس 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر.

▪️ الترشح يتم بنظامين:

النظام الفردي

نظام القوائم المغلقة

▪️ تستمر فترة تلقي طلبات الترشح لمدة محددة وفق جدول الهيئة، وتخضع لمراجعة وفحص قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

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