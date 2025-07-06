الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أولياء أمور على مدرسة بالثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 06:33 مساءً - تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض أولياء الأمور والطلاب بالتعدى على إحدى المُدرسات بإحدى لجان شهادة الثانوية العامة والزعم برفضها السماح للطلبة بالغش أثناء آدائهم الامتحان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يونيو الماضى عقب إنتهاء إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس بالقاهرة اضطلعت طالبة بإبلاغ والدتها بتضررها من إحدى المدرسات والادعاء بقيامها بتجميع أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد والتعنت معها أثناء انعقاد الإمتحان.. فقامت والدة الطالبة المذكورة بالدخول لمقر اللجنه عقب انتهاء فترة الامتحان صحبة بعض أولياء الأمور والتعدى على المراقبة بالسب والتشابك بالإيدى.

وقامت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على الموقف فى حينه وأفاد الطرفين بعدم رغبتهم فى تحرير ثمة محاضر عقب التصالح فيما بينهم.