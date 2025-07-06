نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي مؤقت لأحد اتجاهات الطريق الدائري الإقليمي بدءًا من 8 يوليو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، عن غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، وذلك لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة التحويلات المرورية المؤقتة، ورفع مستوى السلامة على الطريق، وتنفيذ أعمال الصيانة، إلى جانب تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة.

وفي هذا الإطار، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية للطريق الدائري الإقليمي، رافقه خلالها عدد من قيادات وزارة النقل والداخلية، من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور مدير عام الإدارة العامة للمرور، واللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور.

كما شارك في الجولة عدد من خبراء الطرق من الجامعات المصرية، منهم:

أ.د. حسن مهدي – أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق.

أ.د. خالد قنديل – أستاذ الطرق بجامعة عين شمس.

أ.د. حسن تحسين – وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق.

د. عماد نبيل – استشاري الطرق.

د. عبد الرحمن الباز – مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق.

اللواء طارق عبد الجواد – رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وشملت الجولة تفقد القطاعات الواقعة بين تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي وتقاطع الطريق مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك لدراسة البدائل الممكنة لتحسين مستويات الأمان المروري أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، ومتابعة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال.

وعقب الجولة، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير جلسة نقاشية موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية والاستشاريين، حيث خلصت الجلسة إلى ما يلي:

أكد استشاريو الطرق من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق على سلامة التصميم والتنفيذ للطريق الدائري الإقليمي، وعدم وجود أية عيوب هندسية تسببت في حوادث مرورية. أشار الخبراء إلى أن أعمال تنفيذ الطريق بدأت في عام 2012، وانتهت بالكامل في 2018، مما يستدعي حاليًا تنفيذ صيانة جسيمة، خاصة في القطاعات المتضررة من الحمولات الثقيلة، مع توصية اللجنة باستخدام الرصف الخرساني نظرًا لتحمله الحمولات العالية وتوافر خاماته محليًا بالجنيه المصري. التأكيد على تنفيذ الغلق المؤقت خلال الفترة المحددة، مع مراجعة وتوزيع الكثافات المرورية على الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة.

هذا، وستواصل الإدارة العامة للمرور تقديم الدعم المروري الكامل على الطريق طوال فترة الغلق، مع استمرار الحملات المرورية والكشف على تعاطي المواد المخدرة لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.