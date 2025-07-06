نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين يكشف موعد لجنة المشتغلين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد ان لجنة المشتغلين الجديدة للزملاء الذين اجتازوا مدتهم بجدول تحت التمرين ستكون يومى الأربعاء والخميس الاسبوع المقبل 16 و17 من يوليو الجارى.

وأشار “الزناتي” إلى أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الزملاء المتقدمين خلال يومين، ونشرها بمبنى النقابة بإعتباره واحدا من الإجراءات المقررة لانعقاد اللجنة، بعد استيفاء الأوراق الخاصة بالزملاء ومراجعتها.