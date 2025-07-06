نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد السيد الشاذلي: القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد السيد الشاذلي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجيه بنقابه الصحفيين خلال استقباله الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولي الشعب المصري كافة.

وأكد الشاذلي أن يرحب بالدكتور محمود الهباش في بلده الثاني، وبين أهله مشيرا إلي أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى.

وأشار الشاذلي إنه معًا سنبقى صوتًا واحدًا في وجه الظلم، ولن نتوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة، مؤكدًا على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه، رفضنا الكامل لعمليات التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على الإدانة الكاملة لكافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد على تمسكنا بجميع قرارات الجمعيات العمومية والخاصة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني.