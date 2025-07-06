نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف - بقلوب يعتصرها الحزن والألم - ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.



وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.



وأكد الوزير أن الالتزام بقواعد المرور والوعي المروري جزء لا يتجزأ من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيه من حفظ الأرواح وصيانة الأنفس التي كرَّمها الله تعالى.



وأوضح أن من يُفرِّط في الحفاظ على الأرواح من أي وجه إنما يخالف تعاليم الدين قبل مخالفة القانون، حتى وإن لم يترتب على المخالفة ضررٌ مباشر، محذرًا من أن استباحة هذه التجاوزات يُعدّ استخفافًا بما أمر الله بحفظه وصونه.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾