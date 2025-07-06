نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات مشددة لامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء الخميس المقبل.. تعليمات لضبط التوزيع والتراجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة، وجّه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، تعليمات حاسمة إلى مديري المديريات التعليمية بشأن تنظيم امتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، والتي يؤدي فيها الطلاب امتحانات مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء.

وشدد عبد الحكم على أهمية تنظيم الآليات الخاصة بهذه الامتحانات بشكل دقيق، خاصة أن هذه المواد تتضمن تراجم بلغات متعددة، الأمر الذي يتطلب استعدادًا لوجستيًا خاصًا داخل لجان الامتحان، لضمان وصول كل طالب إلى النسخة المخصصة له من كراسات الأسئلة بلغته التي اختارها مسبقًا. وأكد على ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة داخل اللجان، تجنبًا لوقوع أخطاء في التوزيع قد تتسبب في عجز أو ارتباك يؤثر على سير اللجنة.

كما أكد رئيس عام الامتحانات على ضرورة التأكد من توزيع أوراق المفاهيم المصاحبة لكل مادة بشكل صحيح، موضحًا أن مادة الأحياء تتضمن خمس ورقات مفاهيم باللغة العربية ومترجمة، بينما تحتوي كراسة الأسئلة الخاصة بمادة الإحصاء على أربع ورقات مفاهيم، في حين ترد مفاهيم مادة الرياضيات التطبيقية ضمن كتيب المفاهيم الموحد الموجود داخل كل لجنة امتحانية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إحكام السيطرة على سير الامتحانات وضمان توفير مناخ ملائم للطلاب، يعزز من قدرتهم على التركيز والإجابة بأفضل صورة ممكنة، ويمنع حدوث أية أخطاء تنظيمية قد تعكر صفو العملية الامتحانية، خاصة مع اقتراب نهاية ماراثون الثانوية العامة لهذا العام.