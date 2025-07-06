شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر

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أحمد جودة - القاهرة - بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
ويُعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.