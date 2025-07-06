كشف ملابسات قيام مستقلي سيارتين ومركبة "تروسيكل" بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 04:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) ، مركبة "تروسيكل" يقوم مستقليها بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين إحداهما "منتهية التراخيص" ومركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" ، وقائديها ومستقليها (9 أشخاص – جميعهم مقيمين بالبحيرة)، وبحوزة إثنين منهم "سلاح أبيض الظاهران بمقطع الفيديو".. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة خلال الإحتفال بعرس أحدهم.

وتم التحفظ على المركبات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.