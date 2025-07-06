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كشف ملابسات قيام مستقلي سيارتين ومركبة "تروسيكل" بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة

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  • كشف ملابسات قيام مستقلي سيارتين ومركبة "تروسيكل" بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة 1/2
  • كشف ملابسات قيام مستقلي سيارتين ومركبة "تروسيكل" بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 04:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) ، مركبة "تروسيكل" يقوم مستقليها بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

 

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين إحداهما "منتهية التراخيص" ومركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" ، وقائديها ومستقليها (9 أشخاص – جميعهم مقيمين بالبحيرة)، وبحوزة إثنين منهم "سلاح أبيض الظاهران بمقطع الفيديو".. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة خلال الإحتفال بعرس أحدهم.

 

وتم التحفظ على المركبات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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