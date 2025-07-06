«الداخلية»: إيفاد عدة شحنات من الملابس الشرطية إلى جمهورية القمر المتحدة الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 03:32 مساءً - فى إطار حرص مصر على تدعيم القدرات الأمنية للدول الشقيقة لاسيما القدرات اللوجيستية والتدريبية والفنية.. وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء بجمهورية القمر المتحدة بإحتياجاتهم من الملابس الشرطية لبناء قدراتها الأمنية.

فقد وجهت وزارة الداخلية عدة شحنات من الزى الشرطى المقدمة من الوزارة إلى جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، فى إطار المساهمة فى دعم المنظومة الشرطية لديها.

ومن جانبهم أعرب الأشقاء بجمهورية القمر المتحدة عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة لدعمهم خاصة فى المجال الأمنى والذى يمتد إلى منح تدريبية ودعم لوجستى لزيادة قدرات وكفاءة الكوادر الأمنية بجمهورية القمر المتحدة تأتى هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين والجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار هناك.