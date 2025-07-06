«المصريين أوت دور» تتعاقد مع «مدن القابضة» الإماراتية للتسويق لمشروع رأس الحكمة على شاشات مطار القاهرة الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 03:32 مساءً - أعلنت شركة المصريين أوت دور- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية - عن توقيع عقد مع شركة مدن القابضة الإماراتية - المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة - وذلك للتسويق الحصري للمشروع على شاشات مطار القاهرة الدولي لمدة عام.

يأتي هذا التعاقد في إطار الاستراتيجية التوسعية لشركة "المصريين أوت دور" في قطاع الإعلانات الخارجية، والتي ترتكز على تقديم حلول إبداعية وفعالة لكبرى الكيانات الاقتصادية، بما يحقق أقصى درجات التأثير والانتشار للعلامات التجارية.

في هذا الصدد قال منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين أوت دور: "يسعدنا الشراكة مع شركة مدن القابضة للترويج لأحد أبرز المشروعات السياحية والتنمية في مصر، عبر شاشات مطار القاهرة الدولي، والتي تمثل أحد أهم المنصات التسويقية في المنطقة"، مضيفًا أن هذا التعاقد يؤكد ريادة شركة المصريين أوت دور في مجال الإعلانات الخارجية، ويعكس ثقة كبرى المؤسسات في قدرتنا على تحقيق تأثير حقيقي.

وتمتلك شركة المصريين أوت دور، الحقوق الحصرية للعديد من الشاشات الإعلانية في القاهرة الكبرى ومطار القاهرة الدولي، ومنها أول شاشة من نوعها في مصر والشرق الأوسط بتقنية الـ5D بالمطار، والذي يُعد من أكبر المطارات في إفريقيا ويستقبل ملايين الزوار سنويًا، مما يجعله منصة استراتيجية للترويج لمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة.

شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)

شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.