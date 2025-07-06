ضبط 744 مخالفة مرورية على الطريق «الإقليمي» أبرزها سير عكس الاتجاه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 يوليو 2025 02:27 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 73704 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة "سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة"، وكذا فحص 355 سائقا وإيجابية 48 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 36 محكوم عليه بإجمالى 136 حكما، كما تم التحفظ على 7 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.