نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أديس تعلن صرف 5 ملايين جنيه تعويضًا لأسر ضحايا ومفقودي حادث البارجة أدمارين 12 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة أديس، صباح الأحد، عن صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري كتعويض استثنائي لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين في حادث غرق البارجة أدمارين 12 بالبحر الأحمر، سواء من العاملين بالشركة أو من أطراف أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل، في إطار التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه العاملين وأسرهم.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذا التعويض سيتم صرفه فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما سيتم تقديم دعم مالي فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة لتلك الأسر، ريثما تُستكمل الإجراءات الرسمية.

استمرار صرف رواتب المتوفين حتى سن التقاعد الافتراضي

شدد البيان على أن الشركة قررت استمرار صرف الراتب الشهري لكافة المتوفين من العاملين بها، حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي 60 عامًا، مع احتساب الزيادات السنوية وجميع المستحقات المالية بشكل كامل.

كما أكدت شركة أديس استمرار التأمين الطبي لأسر المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى، بنفس مستوى التغطية الحالي، حتى بلوغ السن ذاته، في خطوة تهدف لتأمين استقرار هذه الأسر ماديًا وصحيًا.

تعويضات ودعم نفسي للناجين والمصابين في الحادث

وفيما يتعلق بالناجين والمصابين في الحادث، قررت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لجميع الناجين، سواء كانوا من العاملين لديها أو لدى شركات أخرى، كإجراء فوري لدعمهم ماديًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأكدت أديس أيضًا التزامها الكامل بتقديم الدعم النفسي للناجين والمصابين، بجانب توفير رعاية طبية متكاملة داخل مصر أو خارجها، حسب الضرورة، بما في ذلك تحمل تكاليف مرافقة أفراد من الأسرة في حال احتاج المصاب إلى العلاج خارج البلاد.

شركة أديس تعلن صرف 5 ملايين جنيه تعويضًا لأسر ضحايا ومفقودي حادث البارجة أدمارين 12

شركة أديس تعلن صرف 5 ملايين جنيه تعويضًا لأسر ضحايا ومفقودي حادث البارجة أدمارين 12

مواصلة البحث عن المفقودين والتعاون في التحقيقات

وجددت شركة أديس التزامها الكامل بـ مواصلة عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولًا، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وأكدت الشركة دعمها الكامل للجهات المختصة، ومتابعتها المستمرة لـ نتائج التحقيقات الجارية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحادث المؤلم.

دعوة الشركات الأخرى للمشاركة في دعم المتضررين

وفي مبادرة للتضامن المهني، أعلنت شركة أديس أنها ستتواصل مع الشركات الأخرى المتأثرة بالحادث، وتحثها على تقديم دعم مماثل على مستوى الرعاية والمسؤولية، بما يشمل صرف رواتب المتوفين لديهم حتى سن التقاعد الافتراضي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لأسرهم.

رعاية مستدامة والتزام قانوني تجاه أسر الضحايا

تقوم شركة أديس حاليًا، من خلال إداراتها المختصة والإدارة القانونية، بالتواصل المباشر مع جميع الأسر المعنية لتقديم الدعم والمساندة اللازمة، وتسهيل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بصرف التعويضات والمستحقات المالية، في إطار الشفافية الكاملة والالتزام المؤسسي بحقوق المتضررين.