نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض جهود توطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر ضمن استراتيجية وطنية طموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية عددًا من الإنفوجرافات التي تُبرز الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر، سعيًا منها لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الجهود أن الصناعة الوطنية هي قاطرة التنمية المستدامة، وتُعد صناعة السيارات أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام استراتيجي.

توقعات دولية إيجابية لمستقبل صناعة السيارات في مصر

استعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل صناعة السيارات في مصر:

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" تحسنًا كبيرًا في إنتاج السيارات بمصر خلال 2025، بدعم من استقرار سعر الصرف وتخفيف قيود الاستيراد.

أشارت إلى أن تحسّن السيولة الدولارية يهيئ بيئة مواتية لنمو القطاع.

توقعت أن تلعب المبادرات الحكومية دورًا محوريًا في دعم صناعة السيارات الكهربائية.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن هناك جهودًا ملموسة من مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية، وتسهيل التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ما ساهم في زيادة انتشار السيارات الكهربائية محليًا.

محطات رئيسية في استراتيجية توطين صناعة السيارات

1. الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات

أطلقتها الحكومة عام 2022.

خصصت لها الدولة 1.5 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.

تم تحديثها في مايو 2025 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2025.

2. مبادرة "AIDP" لتحفيز التصنيع

تهدف إلى منح حوافز للمصنعين.

تركز على تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة.

3. كيانات داعمة

المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة (وفق القانون رقم 162 لسنة 2022).

مشروعات ومصانع استراتيجية لدعم القطاع

تطوير قطاع المركبات الكهربائية

تأسيس شركة لتصنيع أول ميني باص كهربائي بطاقة إنتاجية 300 أتوبيس.

إنشاء خط إنتاج بطاريات كهربائية بقدرة تصل إلى 600 بطارية في عام 2026.

إطلاق مشروع "إيجيبت سات أوتو" لتصنيع سيارات الركوب، الأتوبيسات الكهربائية، السكوتر، محطات الشحن، والمكونات وقطع الغيار، باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه.

نماذج بارزة للمشروعات الصناعية

مصنع جيلي: يضم خطي إنتاج بطاقة 10 آلاف سيارة سنويًا، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

شركة النصر للسيارات: تصنيع أتوبيسات بطاقة 300 وحدة سنويًا وبمكون محلي يتجاوز 50%.

مصنع "إجا" (المصرية الألمانية للسيارات): إنتاج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا.

الصناعات المغذية.. دعم متكامل لصناعة السيارات

بروميتون إيجيبت للإطارات: تنتج 1.1 مليون إطار سنويًا لسيارات النقل الثقيل، يُصدَّر 70% منها، وتوفر 2000 فرصة عمل.

سوميتومو العالمية (العاشر من رمضان): أكبر مصنع عالمي للضفائر الكهربائية، يوفر 10 آلاف فرصة عمل، ويُصدِّر لأوروبا.

مصنع المنصور لفلاتر المركبات: باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية تفوق 10 ملايين فلتر سنويًا.