نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبداعات عربية".. المعرض الختامي للطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المعرض الختامي للطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والذي إنطلق من مقر المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، كان حدثًا مميزًا يعكس روح الإبداع والتنوع الثقافي بين الطلاب من مختلف الجنسيات، عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

معرض "إبداعات عربية الذي دعا اليه الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور خالد محارب المستشار الثقافي لدولة الكويت حضره عدد من الشخصيات البارزة، والدكتور هيثم سويلم مدير مكتب الوافدين بالجامعة، وتضمن عرض لأعمال فنية متنوعة من تنفيذ الطلاب الوافدين.

الدكتور أحمد حاتم، عميد الكلية، أكد أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة، والتعريف بثقافات وأساليب فنية متنوعة، وظهر خلال المعرض تنوع في الأساليب الفنية والثقافات المعروضة، مما أضفى طابعًا عالميًا على الحدث، وشهد المعرض تفاعل مباشر بين الزوار والطلاب، حيث شرح الطلاب أفكارهم ومصادر إلهامهم.

هذا ويعكس المعرض اهتمام الجامعة بدعم المواهب الشابة، يعزز شعور الطلاب الوافدين بالانتماء للمجتمع الجامعي، يفتح آفاقًا للتبادل الثقافي والفني بين الجنسيات المختلفة.