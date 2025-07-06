نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تُطلق أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع "EZVent" بمعايير عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل الإنجاز الوطني المتمثل في تطوير وتصنيع أول جهاز تنفس صناعي مصري بالكامل تحت اسم "EZVent"، وذلك من خلال لقاء حصري مع الفريق البحثي المسؤول عن المشروع، ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية الحيوية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني.

وجاء في التقرير المصور الذي نشره المركز عبر منصاته الرسمية، أن الجهاز تم تصنيعه بالكامل داخل مصر وفق أحدث المواصفات العالمية، وبجهود مشتركة بين كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة وعدد من الشركاء الصناعيين المحليين، حيث جرى تطويره خصيصًا ليكون ملائمًا لاستخدامات الرعاية الحرجة.

تراخيص رسمية واختبارات دولية تؤكد مطابقة الجهاز للمعايير العالمية

وبحسب الفريق البحثي، فإن جهاز "EZVent" حصل على الترخيص التجاري الرسمي، ليكون بذلك أول جهاز تنفس صناعي مصري مخصص للرعاية الحرجة يُصنّع بالكامل داخل البلاد.



وقد تم تطويره بتعاون مشترك بين الخبرات الطبية والهندسية، ووفقًا لأعلى معايير الأداء والسلامة الدولية، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في القطاع الصحي المصري.

عميد قصر العيني: ثمرة سنوات من البحث والعمل المستمر

وفي تصريحات بالفيديو، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن الجهاز هو ثمرة سنوات طويلة من البحث والتطوير والعمل المتواصل، مشيرًا إلى أن المشروع تميز بتكامل غير مسبوق بين التخصصات الطبية والهندسية داخل الكلية، مما مكّن الفريق من مواجهة التحديات التقنية والطبية وتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

تدريبات وتجارب ما قبل الإكلينيكية تحت إشراف علمي دقيق

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية، أن المشروع تضمن تنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب المهندسين على كيفية تشغيل وفهم الاستخدامات الطبية للجهاز، قبل بدء التجارب ما قبل الإكلينيكية، التي أُجريت في مركز التعليم المتطور بالكلية.

فيما أشار الدكتور طارق الجوهري، رئيس قسم الحالات الحرجة، إلى أن تجارب الجهاز بدأت منذ نحو أربع سنوات، وشملت مراحل متعددة بداية من التجارب الحيوانية، للتأكد من فعالية الجهاز وسلامته، وصولًا إلى التحقق من جاهزيته للاستخدام البشري.

اختبارات صارمة وتوافق تام مع المعايير الأجنبية

وذكر الدكتور محمود الفقي، أستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني، أن الجهاز مرّ بسلسلة اختبارات دقيقة ومعقدة لضمان مطابقته للمعايير الأجنبية والدولية المعتمدة في صناعة أجهزة التنفس الصناعي، وهو ما عكس مدى التزام الفريق البحثي بأعلى درجات الجودة والسلامة.