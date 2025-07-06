نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتياح بين طلاب شعبة الرياضيات بعد أداء امتحان الرياضة البحتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب شعبة الرياضيات بالنظام الجديد امتحان مادة الرياضة البحتة، وأعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن ارتياحهم، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط مع بعض التركات البسيطة لفرز المتفوقين.



داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، ناشدت أولياء الأمور بتهيئة المناخ المناسب للمذاكرة، ونشر الإيجابية، وتقليل التوتر، مع الاهتمام بالتغذية الصحية وتقديم أطعمة مثل الشوكولاتة الداكنة والموز.



طلاب النظام القديم أدوا امتحانات مختلفة: شعبة العلوم في الجيولوجيا والعلوم البيئية، شعبة الرياضيات في الجبر والهندسة الفراغية، والشعبة الأدبية في علم النفس والاجتماع.



طلاب مدارس المتفوقين (STEM) خاضوا اختبارات مقاييس المفاهيم في الأحياء والرياضيات البحتة، وطلاب المكفوفين أدوا امتحان التاريخ (ورقة أولى).



وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف استمرار المتابعة عبر غرفة العمليات وكاميرات المراقبة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.



وشدد رئيس عام الامتحانات خالد عبدالحكم على الالتزام بضوابط دخول الطلاب وتوزيع الكراسات وتوفير التراجم.



امتحان الرياضيات البحتة تضمن ٢٠ سؤالًا، منها ١٨ اختيار من متعدد و٢ مقالي، بإجمالي ٣٠ درجة.