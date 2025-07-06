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أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة برج العرب التكنولوجية على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، وقعت الجامعة برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري بروتوكول تعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر الغرفة بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد الجامعي السيدة مارين دايل، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، التي أعربت عن سعادتها بالتعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية، مؤكدة أهمية التعليم التقني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن تنمية المهارات الفنية واللغوية يمثلان حجر الأساس في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لخلق فرص تدريب وتأهيل نوعية لطلابها على المستويين المحلي والدولي، وذلك تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تدويل التعليم التكنولوجي، وربطه باحتياجات سوق العمل العالمي.

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة:



• توفير شركات للتعليم المهني المزدوج وفقًا لمتطلبات السوق المصري.

• تنظيم وتنسيق التدريب العملي داخل الشركات طبقًا للمعايير الألمانية.

• الإشراف على الأنشطة التدريبية والاعتراف بالشهادات المهنية محليًا.

• منح شهادات معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

• تنظيم اختبارات مهنية نهائية تضمن الجودة، وتؤهل الطلاب للعمل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

كما أكدت السيدة منى أيوب، مديرة التعليم والتدريب المهني بالغرفة، على أهمية إتاحة فرص تدريب عملي للطلاب في ألمانيا لتعزيز مهاراتهم وتوسيع مداركهم المعرفية، موضحة أن التعليم المهني يُعدّ من الركائز الأساسية في النظام التعليمي الألماني.

وعلّق الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، قائلًا:

“نؤمن بأن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دمج طلابنا في بيئة تعليمية وتدريبية دولية ترتكز على معايير الجودة العالمية.”

وقال الأستاذ الدكتور علاء عرفة، عميد كلية الصناعة والطاقة:

“نتطلع إلى أن يسهم هذا البروتوكول في بناء جيل من الخريجين المؤهلين فنيًا وتقنيًا بما يلبي احتياجات الصناعة الحديثة محليًا وعالميًا.”

وأكد سالم فزاع، أمين عام الجامعة:

“توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع الكيانات الدولية، بما يخدم تطلعات الطلاب ويرفع من كفاءة الكوادر الإدارية والتعليمية.”

وأفادت الدكتورة تيسير فهمي، مدير التعاون الدولي ومنسق البروتوكول، قائلة:

“عملنا خلال الأشهر الماضية على بناء هذا التعاون من خلال لقاءات ميدانية وحوارات جادة، ويمثل توقيع البروتوكول اليوم ثمرة لتلك الجهود، وخطوة نوعية نحو ربط خريجينا بسوق العمل الأوروبي عبر مسارات تدريبية وشهادات معتمدة.”

وقد شارك في مراسم توقيع البروتوكول من جانب الغرفة الألمانية:



• السيد مورتيس كليف، نائب رئيس الغرفة.

• منى أيوب، مديرة التعليم والتدريب المهني.

• منة الله إبراهيم، مدير برامج أول التعليم والتدريب المهني بالغرفةالالمانية

• حازم إبراهيم،

مدير مشروع - العمال الماهرة لألمانيا بالغرفة.

• جومانا مسعود، منسق التسويق للتعليم التقنى بالغرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة بدأت منذ سبتمبر 2024 سلسلة من اللقاءات الميدانية والجلسات النقاشية مع مسؤولي الغرفة الألمانية لبحث سبل التعاون المثمر في مجالات التعليم والتدريب المهني.

جدير بالذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، التي تأسست عام 1951، تُعدّ أكبر منظمة متخصصة في دعم العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ومصر والعالم العربي، وتلعب دورًا فاعلًا في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتدريب والصناعة.

وفي ختام اللقاء، شددت الجامعة على أهمية تبنّي الشهادات المزدوجة المصرية الألمانية، وضرورة توفير فرص تدريب دولية للطلاب، بما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل الدولي