نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات قبل التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تستهدف دعم الطلاب وتوعيتهم، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق دليل شامل يضم مجموعة من الأسئلة المتكررة وإجاباتها، بشأن اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وهي الاختبارات التي تُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بعدد من الكليات النوعية التي تعتمد على المهارات والاستعدادات الخاصة لدى الطلاب، إلى جانب مجموع الثانوية العامة.

ويأتي هذا التحرك من المجلس الأعلى للجامعات انطلاقًا من حرصه على مصلحة الطلاب، خاصة أولئك المقبلين على مرحلة جديدة من حياتهم الأكاديمية، والذين يرغبون في التقدم لاختبارات القدرات من أجل الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول بها. وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة تحت شعار: "أعزاؤنا الطلاب.. أنتم تسألون ونحن نجيب"، تأكيدًا على التفاعل الإيجابي مع استفسارات الطلاب واحتياجاتهم.

اختبارات القدرات.. بوابة للالتحاق بكليات التميز النوعي

تُجرى اختبارات القدرات سنويًا قبل انطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، ويُسمح فقط للطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بالتقدم لاحقًا إلى هذه الكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وتشمل الكليات التي يُشترط اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها كليات: الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الكليات التكنولوجية، وكليات التمريض، وغيرها من الكليات التي يتطلب القبول بها قياس مهارات عملية أو ذهنية معينة.

وقد لاحظ المجلس الأعلى للجامعات خلال السنوات الماضية وجود العديد من الاستفسارات المتكررة من الطلاب وأولياء الأمور بشأن كيفية أداء هذه الاختبارات، ومواعيد التقديم، وضوابط النجاح والرسوب، وطبيعة الاختبار ذاته، مما دفع المجلس إلى إعداد دليل إرشادي موحد لتقديم الدعم الكافي للطلاب، والإجابة عن جميع تساؤلاتهم.

الأسئلة الشائعة.. دليلك لفهم كل ما يتعلق باختبارات القدرات

يتضمن الدليل الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات ردودًا دقيقة وواضحة على أكثر الأسئلة شيوعًا، مثل:

ما هي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار قدرات؟

كيف يتم التسجيل لأداء اختبارات القدرات؟

ما الموعد الرسمي لأداء الاختبارات؟

هل يحق للطالب أداء أكثر من اختبار؟

كيف يمكن الاستعلام عن النتيجة؟

ما الإجراءات المتبعة حال عدم اجتياز اختبار ما؟

ما طبيعة الأسئلة في كل اختبار؟

هذا إلى جانب شرح وافٍ للخطوات التقنية للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومعلومات تفصيلية عن كل اختبار على حدة، مثل مدته، نوع الأسئلة، ونسبة النجاح المطلوبة.

خطوة نحو الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذا الدليل يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان أن جميع الطلاب لديهم نفس القدر من المعلومات والدعم قبل خوض هذه التجربة المهمة، لافتًا إلى أن الاختبارات نفسها تخضع لمعايير واضحة ومحددة، تضمن العدالة في تقييم قدرات الطلاب، دون تدخل بشري يؤثر على النتائج.

وشدد المجلس على أهمية أن يحرص الطالب على متابعة الإعلانات الرسمية عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد يتم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور

وجه المجلس رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور مفادها أن الهدف من هذه الخطوة ليس تعقيد عملية القبول، بل على العكس، فإن اختبارات القدرات تُعد فرصة للطلاب لإثبات قدراتهم ومواهبهم في المجالات التي تتطلب مهارات خاصة لا يُقاس مستواها بالمجموع فقط، وإنما بالموهبة والاستعداد الأكاديمي والذهني.

وأكد المجلس أن الدليل المنشور على موقع التنسيق الرسمي متاح للجميع، ويُمكن تحميله بسهولة، داعيًا الطلاب إلى قراءته بدقة، والاستعداد الجيد للاختبارات، وطلب الدعم من المدارس أو المعلمين أو المراكز المعتمدة إن لزم الأمر.

وفي الختام، فإن هذه المبادرة من المجلس الأعلى للجامعات تمثل خطوة مهمة على طريق تنظيم وضبط عملية القبول بالكليات النوعية، وفتح المجال أمام الطلاب للتخطيط الجيد لمستقبلهم الجامعي بناءً على فهم شامل للإجراءات والمتطلبات.