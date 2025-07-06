نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تُعرب عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن تعازيها للشعب الأمريكي وأسر ضحايا فيضانات تكساس، مؤكدة تضامنها الكامل في أهالي الضحايا والمصابين.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر، على تضامنها الكامل مع الإدارة والشعب الأمريكي في هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.