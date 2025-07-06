نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة امتحان مادة الرياضة البحته لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش والتعليم تتأكد من صحته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات السوشيال ميديا صور من اسئلة امتحان مادة الرياضة البحته لطلاب الشعبة الرياضيه بالنظام الجديد، بعد بدء اللجان من وقت الامتحان الأصلي، في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.



وزعمت صفحات السوشيال ميديا أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

من جانبه قال مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري التأكد من صحة الأسئلة المتداولة على السوشيال هي نفس نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان ام لا.

وشدد المصدر أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة، سيتم تتبع مصدر تصويرها والوصول للمتسبب فيها ومعاقبته وتطبيق قانون الغش عليه.

بدأ صباح اليوم، اختبار الرياضة البحته، لطلاب الثانوية العامة النظام الجديد ومواد الجيولوجيا لشعبة علمي علوم وعلم النفس والاجتماع لشعبة ادبي، ومادة الجبر لشعبة علمي رياضة، بالنظام القديم، وذلك ضمن جدول امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام الامتحانات.

أما طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فيؤدون اختبار مقاييس المفاهيم في الأحياء لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظامين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى)، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير الامتحانات لجميع الفئات وفق احتياجاتها الخاصة.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، وكاميرات المراقبة داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات في المديريات، ووزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

كما شدد رئيس عام الامتحانات، خالد عبد الحكم، على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط دخول الطلاب وتوزيع كراسات الامتحان في المواعيد المحددة، إلى جانب ضمان الدقة في توزيع كراسات الأسئلة التي تتضمن تراجم.

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لضبط العملية الامتحانية ومواجهة أي محاولات غش أو إخلال بالنظام، مع تأكيدها على تطبيق جميع التعليمات الواردة بشأن سلامة الامتحانات وانضباط اللجان على مستوى الجمهورية.