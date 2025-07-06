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أحمد جودة - القاهرة - لجان الشيوخ تواصل استقبال المرشحين في اليوم الثاني لتلقي الطلبات.. انطلقت منذ قليل أعمال اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت لجان الترشح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط التزام تام بمواعيد العمل التي تمتد حتى الخامسة مساءً، وذلك في إطار المرحلة التمهيدية من العملية الانتخابية التي تستمر حتى الخميس المقبل.

لجان الشيوخ تواصل استقبال المرشحين في اليوم الثاني لتلقي الطلبات

شهدت لجان تلقي الطلبات انتظامًا في سير العمل، مدعومًا بالتيسيرات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل الإجراءات على الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وهو ما انعكس إيجابًا على سير العملية خلال اليوم الأول.

"الوطنية للانتخابات": لا معوقات أمام المتقدمين حتى الآن

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صدر أمس، أنها لم ترصد أية عقبات أو مشاكل واجهت المتقدمين خلال أول أيام فتح باب الترشح، مشيرة إلى أن الأمور تسير بسلاسة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة قائمة المستندات التي يتعين على كل مترشح تقديمها، وتشمل:

بيان السيرة الذاتية مع إبراز الخبرة العلمية والعملية،

صحيفة الحالة الجنائية،

توضيح الصفة "مستقل أو حزبي" مع ذكر اسم الحزب إن وُجد،

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأبنائه القُصّر،

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله،

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور،

إيصال سداد مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه،

توقيع النماذج المعتمدة من الهيئة لإثبات استيفاء شروط الترشح القانونية.

لجان الفحص تبدأ أعمالها بعد غلق باب الترشح

بمجرد انتهاء فترة تلقي الطلبات، تبدأ لجان فحص أوراق الترشح المُشكلة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، في مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء كل مرشح للشروط القانونية، بما يشمل مراجعة صفة المترشح سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب، فضلًا عن فحص أوراق القوائم سواء كانت أصلية أو احتياطية.

رئيس الجمهورية يُصدّق على التعديلات.. وتوزيع جديد للمقاعد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث يتألف المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

نظام الدوائر: 27 فردي و4 قوائم بنسب مقاعد متفاوتة

وتنقسم الدوائر الانتخابية على النحو التالي: 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، ودائرتين أخريين تضم كل منهما 37 مقعدًا، وفقًا للتعديلات المعتمدة.