نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو ناوي تدخل فنون أو تربية رياضية.. دليلك الكامل لاختبارات القدرات 2025! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار "دليل الطالب لاختبارات القدرات"، والذي يُعد مرجعًا شاملًا لطلاب شهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات قدرات مؤهلة.

ويشمل الدليل الإرشادي كل ما يتعلق بالقواعد المنظمة لاختبارات القدرات، بدءًا من خطوات التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، وحتى كيفية أداء الاختبار، والضوابط الخاصة بكل كلية، فضلًا عن آليات إعلان النتائج واستعلام الطلاب عنها.

وتُجرى اختبارات القدرات خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك بكليات: الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، علوم الرياضة، التربية الفنية، والتربية الموسيقية، وهي الكليات التي يشترط القانون اجتياز اختبار قدرات بها كشرط أساسي للقبول في تنسيق المرحلة الجامعية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار حرصه على توضيح الإجراءات وتقديم المعلومات الكاملة للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن سهولة ويسر عملية التقديم والالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات قدرات.

ويقدم الدليل شرحًا وافيًا لجميع الخطوات المطلوبة، بداية من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لتسجيل الرغبات، مرورًا باختيار نوع الاختبار ومكان أدائه، وحتى الحصول على كود الدفع، ومعرفة تفاصيل ومواعيد الحضور، والشروط العامة المطلوبة، والمستندات الواجب إحضارها يوم الاختبار.

كما يتضمن الدليل معلومات تفصيلية حول طبيعة كل اختبار من الاختبارات الخمسة، ومواصفاته، وزمنه، وكيفية الاستعداد له، بما في ذلك معايير التقييم، وطبيعة الأسئلة، وعدد الدرجات، والحد الأدنى للنجاح، وآليات التظلم إن وجدت.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كل عام لتسهيل الإجراءات أمام الطلاب، والحرص على الشفافية والعدالة في تقييم قدرات المتقدمين لكليات الفنون والتربية الرياضية والموسيقية والفنية.

ومن الجدير بالذكر أن التقديم لاختبارات القدرات يتم حصريًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُسمح بأي تقديم يدوي أو مباشر بالكليات، كما تُعلن نتائج الاختبارات إلكترونيًا، ويُسمح فقط للطلاب الناجحين بالتقديم لهذه الكليات ضمن تنسيق المراحل لاحقًا.