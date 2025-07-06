نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رقميًا ودون ورق.. التعليم العالي تُطلق منظومة تسجيل اختبارات القدرات للثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة اختبارات القدرات التي تُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق ببعض الكليات النوعية، والتي يُشترط للالتحاق بها اجتياز هذه الاختبارات بنجاح.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيبدأ أعماله مباشرة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقًا لقواعد القبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

التحول الرقمي في التنسيق

في ظل التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، أطلقت الوزارة خدمة تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي على الإنترنت

(https://tansik.digital.gov.eg)، وذلك في الفترة من يوم السبت 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس 24 يوليو 2025، وذلك لتيسير الإجراءات على الطلاب وتفادي التكدس، وضمان الشفافية الكاملة.

وتشمل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات قدرات ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور). كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان – الزمالك. كلية التربية الفنية جامعة حلوان – الزمالك. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. كليات علوم الرياضة للبنين والبنات.

خطوات التسجيل الإلكتروني

وأوضح البيان أن الطالب يبدأ التسجيل بالدخول على موقع التنسيق، ومن ثم صفحة اختبارات القدرات، ويُدخل الرقم القومي ورقم الجلوس.

بعدها تظهر بيانات الطالب الشخصية (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة الدراسية: علمية/هندسية/أدبية)، ويُطلب من الطالب التأكد من صحة البيانات.

عقب ذلك، تظهر قائمة باختبارات القدرات المتاحة له، والكليات المخصصة لأداء هذه الاختبارات، ويقوم الطالب باختيار النوع المرغوب، مع العلم أن اختبارات كليات علوم الرياضة تستمر ثلاثة أيام متتالية.

الدفع الإلكتروني فقط

يتم سداد رسوم الاختبارات حصريًا من خلال القنوات الإلكترونية، سواء باستخدام البطاقات البنكية أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، ولا يُعتد بأي وسيلة دفع أخرى.

ويُشترط استكمال السداد الإلكتروني للحصول على موعد الامتحان إلكترونيًا.

عقب السداد، يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن أنواع القدرات، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات، بالكليات التي تم اختيارها على الموقع.

التزام الكليات بالجدول الموحد

أكدت وزارة التعليم العالي أن الكليات المعنية تلتزم بعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، كما تلتزم بإدخال نتائج الطلاب اللائقين فقط عبر الصفحة المخصصة لكل كلية على موقع التنسيق، مع التأكد التام من صحة بيانات الطلاب.

وتتحمل الكليات المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يتم إدخالها على الموقع، والتي تُعتمد رسميًا في عملية التنسيق الإلكتروني، حيث لن يُعتد بأي نتائج بعد غلق الموقع أو بأية إفادات ورقية من الكليات.

امتحان مرة واحدة فقط

أوضحت الوزارة أن امتحانات القدرات تُجرى مرة واحدة فقط لكل نوع من أنواع القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب بإعادة الاختبار في نفس الكلية أو في كلية أخرى، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

كما أُتيح للطالب إمكانية تأجيل الامتحان في حال تعارض مواعيد الاختبارات، على أن يتم ذلك من خلال الكلية نفسها وفي الفترة المحددة فقط.

أماكن أداء اختبارات القدرات

أولًا: الفنون الجميلة (فنون)

القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم: كلية الفنون الجميلة (جامعة حلوان – الزمالك)

الإسكندرية – البحيرة – مطروح: كلية الفنون الجميلة (جامعة الإسكندرية)

المنيا – بني سويف: كلية الفنون الجميلة (جامعة المنيا)

أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد: كلية الفنون الجميلة (جامعة أسيوط)

قنا – أسوان – الأقصر – البحر الأحمر: كلية الفنون الجميلة (الأقصر)

باقي المحافظات: كلية الفنون الجميلة (جامعة المنصورة)

ثانيًا: الفنون الجميلة (عمارة)

القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم: كلية الفنون الجميلة (جامعة حلوان – عمارة)

الإسكندرية – البحيرة – مطروح: كلية الفنون الجميلة (جامعة الإسكندرية – عمارة)

المنيا – بني سويف: كلية الفنون الجميلة (جامعة المنيا – عمارة)

الصعيد وجنوب مصر: كلية الفنون الجميلة (جامعة أسيوط – عمارة)

محافظات الدلتا ومدن القناة: كلية الفنون الجميلة (جامعة المنصورة – عمارة)

ثالثًا: الفنون التطبيقية

القاهرة – الجيزة: كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

القليوبية – المنوفية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية: كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

دمياط – شمال وجنوب سيناء – بورسعيد: كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

محافظات الصعيد: كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح: كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

رابعًا: التربية الموسيقية

جميع المحافظات: كلية التربية الموسيقية (جامعة حلوان – الزمالك)

خامسًا: التربية الفنية

محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى: كلية التربية الفنية جامعة حلوان (الزمالك)

محافظات الوجه القبلي: كلية التربية الفنية جامعة المنيا

سادسًا: علوم الرياضة

تم تحديد أماكن أداء الاختبارات حسب النوع (بنين – بنات) لكل محافظة، وتشمل:

القاهرة والجيزة: كلية علوم الرياضة للبنين (الهرم) – للبنات (الجزيرة)

الإسكندرية والبحيرة ومطروح: كلية علوم الرياضة بأبي قير وفلمنج

الدقهلية والمنصورة ودمياط: كليات الرياضة بالمنصورة ودمياط

القناة وسيناء: كليات الرياضة بالسويس، الإسماعيلية، بورسعيد، العريش

محافظات الصعيد: كليات الرياضة بالمنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، قنا، سوهاج، أسوان، الوادي الجديد

المنوفية وكفر الشيخ والغربية والشرقية: كليات الرياضة بشبين الكوم، كفر الشيخ، الزقازيق، طنطا

مدينة السادات ومحيطها: كلية علوم الرياضة بمدينة السادات

المستندات المطلوبة عند أداء الاختبارات

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار

لكل اختبار صورة شخصية حديثة لكل اختبار (عدد 1)، باستثناء اختبارات علوم الرياضة التي تتطلب صورتين.

ملاحظة هامة

هذه المرحلة خاصة فقط بطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك خريجي المعاهد الفنية والمدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.