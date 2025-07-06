نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مشترك من وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل: صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الطريق الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، عن صرف تعويض بقيمة 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث المروع الذي وقع، اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في الاتجاه المؤدي إلى طريق «القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأوضح الوزيران أن هذا التعويض سيصرف من ميزانية الوزارتين، مؤكدين كذلك صرف تعويضات للمصابين وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة ونسبة الإصابة لكل حالة، بما يضمن توفير الدعم المناسب للمصابين وأسرهم في هذه المحنة.

ووجّه الوزيران بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات، حيث كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، كما كلّف وزير العمل الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق والتواصل الفوري مع الأسر المتضررة ومتابعة الحالات المصابة.

وتقدّم الوزيران بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنّيا الشفاء العاجل للمصابين.