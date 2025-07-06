نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي والمساعدات العاجلة لضحايا حادث الإقليمي وأسرهم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قام الهلال الأحمر المصري، بالتواجد في مستشفتي الباجور العام ووردان بالجيزة؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع اليوم بمحافظة المنوفية اتجاه «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.



وقامت فرق الدعم النفسي بزيارة المصابين في مستشفى الباجور العام، وتقديم خدمات الدعم النفسي لنحو 52 شخص من المصابين وأسرهم، كما تواجدت الفرق بمستشفى وردان بالجيزة لتقديم خدمات الدعم النفسي لنحو 29 حالة من أسر الضحايا في مستشفى وردان بالجيزة.



وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ خدمات الإسعافات الأولية لنحو 8 حالات إغماء من أسر الضحايا، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية اللازمة، من توفير زجاجات المياه والعصائر لتخفيف درجات الحرارة على المتضررين في مقر المستشفيتين.



يذكر أن، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات الحادث، ووجهت الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات اللازمة والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا.

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