وزيرة التضامن توجه بالتدخل الفوري لإنقاذ فتاة بلا مأوى تعاني من إصابات بالغة في بولاق الدكرور

أحمد جودة - القاهرة - بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة التعامل مع بلاغ وارد إلى الوزارة بشأن فتاة بلا مأوى تعاني من إصابات جسدية بالغة، وتتواجد بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقل الفريق إلى موقع الحالة بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم نقل الفتاة بسيارة إسعاف إلى مستشفى إمبابة العام. وتم التنسيق مع إدارة المستشفى لتيسير إجراءات الاستقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية، من خلال فرق التدخل السريع التي تتلقى البلاغات على الخط الساخن 16439، إلى جانب تلقي البلاغات الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن 16528.