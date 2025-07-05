نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد إتفاق ل "الفنية العسكرية" مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد إتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى للمشاركة فى دعم فعاليات المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

حيث قام اللواء / أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقد مع اللواء / ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ويهدف عقد الإتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة بما يسهم فى الإرتقاء بالعمل البحثى وإثراء العلم والمعرفة.