نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" حملة لتوعية السائقين بخطورة التعاطي ضمن مبادرة "القيادة الآمنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو توعوي جديد يحمل عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، وذلك في إطار حملة توعوية تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإدمان.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، ضمن مبادرة "القيادة الآمنة"، التي تتكامل مع جهود الدولة في تنفيذ حملات الكشف تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تعاطيه أثناء القيادة، وفقًا لقانون المرور.

ويسلط الفيديو الضوء على الآثار السلبية لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، لا سيما وأن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن السائقين المتعاطين لمخدر الحشيش أكثر عرضة للتسبب في الحوادث بمعدل يزيد ثلاث مرات عن غيرهم.