ضبط متهم بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 04:32 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرةمركز شرطة كفر صقر بالشرقية) بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة وشرائح خطوط الهواتف المستخدمة فى نشاطه – محافظ إلكترونية تحوى مبالغ مالية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.