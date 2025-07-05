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ضبط عناصر تشكيل عصابي لجلب العقاقير المخدرة وبحوزتهم مضبوطات قيمتها 43 مليون جنيه

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ضبط عناصر تشكيل عصابي لجلب العقاقير المخدرة وبحوزتهم مضبوطات قيمتها 43 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 04:32 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى (القاهرة – القليوبية) ، وبحوزتهم (أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة)
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (43 مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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