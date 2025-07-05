تقدموا بأوراق ترشحهم.. ننشر أسماء مرشحى "الجبهة الوطنية" على المقاعد الفردية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 03:36 مساءً - تقدم صباح اليوم السبت 10 مرشحين على المقاعد الفردية بحزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ ب 10 محافظات مختلفة.

وقد تقدم للترشح كل من

الغربية - محمد إبراهيم إبراهيم شعيب

الفيوم - عصام محمد حسين عبد الغني

البحيرة - محمود يوسف عبد الواحد على لطيف

الإسكندرية - إيهاب زكريا عطا الله

أسيوط - عمرو إبراهيم أبو العيون

المنوفية - محمد إبراهيم محمد موسى

القليوبية - فتحي دسوقي سيد علي

الدقهلية - إياد محمود محمد صالح

الجيزة - محمود على عبد الله مرجان

بنى سويف - هشام محمد مجدى محمد عبد المجيد

وقد تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق ترشحهم.

وقد وجه الأمين العام السادة أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكافة السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة ونقدم نموذج محترم كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.