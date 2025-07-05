تيسير مطر: بدء إجراءات الكشف الطبى والتقديم لمرشحي تحالف الأحزاب لانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 03:36 مساءً - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بدء إجراءات التقديم الرسمي والكشف الطبي لمرشحي التحالف في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، تنفيذًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، واستكمالًا للمسار التنظيمي الذي أعدّه التحالف لخوض هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد "مطر" أنه تم التنبيه على جميع مرشحي التحالف بسرعة التوجه إلى الجهات الطبية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وتسليم التقارير الطبية المعتمدة إلى لجنة الانتخابات المركزية داخل التحالف في أسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدًا لإنهاء إجراءات الترشح خلال المدة المقررة قانونًا.