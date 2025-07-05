التحقيقات تكشف معلومات جديدة في حادث طريق الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 03:36 مساءً - كشفت التحقيقات عن تطورات جديدة في حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر حتى الآن عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين، وذلك إثر تصادم سيارتين.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بالرصيف الموجود على يسار الطريق "بلدورة" ، ما أدى إلى انحرافها بشكل مفاجئ نحو اليمين.

وفي لحظة خاطفة، جاءت سيارة أخرى تسير خلفها، واصطدمت بها من الخلف، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، في حين تم التعامل مع جثامين الضحايا وفق الإجراءات المتبعة.

كما جرى تعيين خدمات مرورية لتأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة السير التي تأثرت لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى طبيعتها تدريجيًا.

وأكدت التحريات الأولية أن رخص السيارتين المتسببتين في الحادث كانت سارية، كما تبين عدم وجود أي مخالفات مرورية أو تجاوز للحمولات القانونية، ما يرجح أن الحادث نجم عن خطأ مفاجئ في القيادة دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على التفاصيل الدقيقة وراء هذا الحادث المؤلم الذي أعاد تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وضوابط القيادة على الطرق السريعة.