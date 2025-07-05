حادث الطريق الإقليمي.. ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين في تصادم سيارتين ميكروباص

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 03:36 مساءً - ارتفع عدد المتوفين لـ 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمى وتم نقلهم الى مستشفيات الباجور وأشمون بمحافظة المنوفية لتلقى الرعاية الصحية الكاملة، فيما يقوم رجال المرور بعمليات تسيير لحركة السيارات أعلى الطريق .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمي اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت فرق من الاسعاف الى موقع الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارتى ميكروباص، ونقلو الى مستشفى الباجور وأشمون فى المنوفية، ويتم رفع حطام الحادث.